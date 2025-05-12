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В Индонезии во время утилизации старых боеприпасов погибли 13 человек

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В Индонезии во время утилизации просроченных боеприпасов в Западной Яве погибли 13 человек, среди которых четверо военных и девять гражданских. Существует риск повторного взрыва.

В Индонезии во время утилизации старых боеприпасов погибли 13 человек

В Индонезии в Западной Яве в селе Сагара погибло 13 человек во время утилизации просроченных боеприпасов. Об этом сообщает Kompas.tv, пишет УНН.

Детали

Начальник Центра информации Вооруженных сил Индонезии, генерал-майор Кристомей Сиантури, сообщил, что количество погибших увеличилось с 11 до 13 человек.

Итак, действительно 12 мая 2025 года в 9:30 по западно-индийскому времени в селе Сагара, район Чибалонг, произошла трагедия в месте взрыва, которая привела к гибели 13 человек

- сказал Кристомей в прямом эфире KompasTV.

По его словам, среди 13 погибших - четверо военнослужащих и девять гражданских.

Все жертвы были эвакуированы в региональную больницу Памеунгпеук в Гарути для вскрытия. По предварительным данным, взорвалась бомба, которую еще не успели обезвредить.

"Мы охраняем место взрыва, поскольку существует риск повторного взрыва", — подчеркнул он.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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