В Индонезии во время утилизации старых боеприпасов погибли 13 человек

В Индонезии в Западной Яве в селе Сагара погибло 13 человек во время утилизации просроченных боеприпасов. Об этом сообщает Kompas.tv, пишет УНН.

Детали

Начальник Центра информации Вооруженных сил Индонезии, генерал-майор Кристомей Сиантури, сообщил, что количество погибших увеличилось с 11 до 13 человек.

Итак, действительно 12 мая 2025 года в 9:30 по западно-индийскому времени в селе Сагара, район Чибалонг, произошла трагедия в месте взрыва, которая привела к гибели 13 человек - сказал Кристомей в прямом эфире KompasTV.

По его словам, среди 13 погибших - четверо военнослужащих и девять гражданских.

Все жертвы были эвакуированы в региональную больницу Памеунгпеук в Гарути для вскрытия. По предварительным данным, взорвалась бомба, которую еще не успели обезвредить.

"Мы охраняем место взрыва, поскольку существует риск повторного взрыва", — подчеркнул он.

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