В Індонезії під час утилізації старих боєприпасів загинули 13 людей
Київ • УНН
В Індонезії під час утилізації прострочених боєприпасів у Західній Яві загинули 13 людей, серед яких четверо військових та дев'ятеро цивільних. Існує ризик повторного вибуху.
В Індонезії у Західній Яві у селі Сагара загинуло 13 людей під час утилізації прострочених боєприпасів. Про це повідомляє Kompas.tv, пише УНН.
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Начальник Центру інформації Збройних сил Індонезії, генерал-майор Крістомей Сіантурі, повідомив, що кількість загиблих збільшилася з 11 до 13 осіб.
Отже, дійсно 12 травня 2025 року о 9:30 за західно-індійським часом у селі Сагара, район Чібалонг, сталася трагедія у місці вибуху, яка призвела до загибелі 13 осіб
За його словами, серед 13 загиблих - четверо військовослужбовців та дев’ятеро цивільних.
Усі жертви були евакуйовані до регіональної лікарні Памеунгпеук у Гаруті для розтину. За попередніми даними, вибухнула бомба, яку ще не встигли знешкодити.
"Ми охороняємо місце вибуху, оскільки існує ризик повторного вибуху," — наголосив він.
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