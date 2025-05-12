В Індонезії під час утилізації старих боєприпасів загинули 13 людей

В Індонезії у Західній Яві у селі Сагара загинуло 13 людей під час утилізації прострочених боєприпасів. Про це повідомляє Kompas.tv, пише УНН.

Начальник Центру інформації Збройних сил Індонезії, генерал-майор Крістомей Сіантурі, повідомив, що кількість загиблих збільшилася з 11 до 13 осіб.

Отже, дійсно 12 травня 2025 року о 9:30 за західно-індійським часом у селі Сагара, район Чібалонг, сталася трагедія у місці вибуху, яка призвела до загибелі 13 осіб