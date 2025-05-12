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В Індонезії під час утилізації старих боєприпасів загинули 13 людей

Київ • УНН

 • 1308 перегляди

В Індонезії під час утилізації прострочених боєприпасів у Західній Яві загинули 13 людей, серед яких четверо військових та дев'ятеро цивільних. Існує ризик повторного вибуху.

В Індонезії під час утилізації старих боєприпасів загинули 13 людей

В Індонезії у Західній Яві у селі Сагара загинуло 13 людей під час утилізації прострочених боєприпасів. Про це повідомляє Kompas.tv, пише УНН.

Деталі

Начальник Центру інформації Збройних сил Індонезії, генерал-майор Крістомей Сіантурі, повідомив, що кількість загиблих збільшилася з 11 до 13 осіб.

Отже, дійсно 12 травня 2025 року о 9:30 за західно-індійським часом у селі Сагара, район Чібалонг, сталася трагедія у місці вибуху, яка призвела до загибелі 13 осіб

- сказав Крістомей у прямому ефірі KompasTV.

За його словами, серед 13 загиблих - четверо військовослужбовців та дев’ятеро цивільних.

Усі жертви були евакуйовані до регіональної лікарні Памеунгпеук у Гаруті для розтину. За попередніми даними, вибухнула бомба, яку ще не встигли знешкодити.

"Ми охороняємо місце вибуху, оскільки існує ризик повторного вибуху," — наголосив він.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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