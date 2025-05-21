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Туристи розбігалися в паніці: у Китаї обвалилася 600-річна Барабанна вежа Фен'ян

Київ • УНН

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У Китаї обвалилася частина Барабанної вежі Фен'ян, збудованої в 1375 році. На щастя, ніхто не постраждав, вежа була на реконструкції рік тому.

Туристи розбігалися в паніці: у Китаї обвалилася 600-річна Барабанна вежа Фен'ян

Відвідувачі багатовікового туристичного об'єкта на сході Китаю - барабанної вежі Фен'ян - були змушені стрімголов розбігатися, коли черепиця храму відвалилися та посипалася каскадом додолу з висоти понад два поверхи. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Черепиця посипалася з давнього храму зненацька, у той час , як пам'ятка архітектури та територія довкола неї була заповнена відвідувачами. Обвал покрівлі підняв величезну хмару сіро-коричневого пилу.

Падіння черепиці тривало хвилину чи дві, видовищно і дуже загрозливо. Перелякані люди кинулися в різні боки

 – розповів один з очевидців державній газеті Yangcheng Evening News

Інший свідок розповів, як він чув різкий звук падіння плиток одна за одною з магазину біля входу до Барабанної вежі.

На площі, куди обсипалася черепиця, нікого не було, тож ніхто не постраждав, заявили місцеві чиновники, додавши, що якби це сталося трохи пізніше, після вечері, то біля вежі гралося б багато дітей.

Місцеве бюро культури та туризму заявило, що про жертв не повідомлялося, і що "ситуація розслідується".

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Обвал стався лише через рік після реконструкції вежі через незначні пошкодження даху.

Однак, будівля складається з двох частин: оригінальної основи та вежі на ній. За словами місцевих чиновників, пошкоджень зазнала переважно остання, яку було відбудовано у 1995 році.

Доповнення

Барабанна вежа Фен'ян, збудована в 1375 році та використовувана для оголошення початку церемоній та часу доби, є однією з найбільших серед споруд такого спрямування у Китаї.

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Вежа є головною туристичною пам'яткою провінції Аньхой, яка знаходиться приблизно за 320 кілометрів від Пекіна, столиці Китаю.

Повіт Фен'ян славиться своєю історією та культурою, а також був батьківщиною Чжу Юаньчжана (імператора Хунву), засновника династії Мін. Він керував в епоху процвітання, що підживлювалася сильною міжнародною торгівлею та зростанням населення. У той час Китай замінив свою традиційну валюту зі срібла та золота паперовими грошима.

Лілія Набока

Лілія Набока

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