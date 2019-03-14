ЦИК отменила регистрацию доверенных лиц 4 кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию доверенных лиц четырех кандидатов на пост президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Так, Комиссия отменила регистрацию доверенного лица кандидата на пост президента Вилкула А.Ю. в территориальном избирательном округе № 193 и зарегистрировала вместо него другое.
Также отменила регистрацию доверенного лица кандидата Данилюка А.В. в ТИО № 223 и зарегистрировала вместо него другое.
Отменена регистрация доверенного лица кандидата Ригованова Р.А. в ТИО № 161 и зарегистрировано вместо него другое.
Отменена регистрация доверенных лиц кандидата Тимошенко Ю.В. в ТИО № 94 и № 131 и зарегистрировано вместо них других.
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Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала доверенных лиц трех кандидатов в президенты.
Напомним, ЦИК зарегистрировала 699 международных наблюдателей на выборы президента Украины.