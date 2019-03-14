ЦВК скасувала реєстрацію довірених осіб 4 кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію довірених осіб чотирьох кандидатів на пост президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, Комісія скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата на пост президента Вілкула О.Ю. у територіальному виборчому окрузі № 193 та зареєструвала замість неї іншу.
Також скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата Данилюка О.В. у ТВО № 223 та зареєструвала замість неї іншу.
Скасовано реєстрацію довіреної особи кандидата Ригованова Р.О. у ТВО № 161 та зареєстровано замість неї іншу.
Скасовано реєстрацію довірених осіб кандидата Тимошенко Ю.В. у ТВО № 94 та № 131 і зареєстровано замість них інших.
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Раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала довірених осіб трьох кандидатів у президенти.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 699 міжнародних спостерігачів на вибори президента України.