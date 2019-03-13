ЦВК зареєструвала довірених осіб трьох кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала довірених осіб трьох кандидатів у президенти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, Комісія зареєструвала довірених осіб кандидата на пост президента Смешка І.П. у 53 територіальних виборчих округах.
Також зареєстровано довірених осіб кандидата Габера М.О. у ТВО № 222.
Зареєстровано довірену особу кандидата Литвиненко Ю.Л. в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала 683 спостерігача від іноземних та міжнародних організацій на виборах президента.
Нагадаємо, ЦВК затвердила кошториси 190 виборчих округів.
Вибори президента України заплановані на 31 березня 2019 року.