ЦВК зареєструвала майже 700 міжнародних спостерігачів на виборах президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 683 спостерігача від іноземних та міжнародних організацій на виборах президента. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
"Станом на 13 березня 2019 року Комісія зареєструвала 683 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - повідомили УНН.
Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила кошториси 190 виборчих округів.
Нагадаємо, у закордонному окрузі утворили 101 дільничну виборчу комісію.
Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергових виборах президента України.
Крім того, у день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 130 тис. службовців МВС.