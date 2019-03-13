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ЦВК зареєструвала майже 700 міжнародних спостерігачів на виборах президента

ЦВК зареєструвала майже 700 міжнародних спостерігачів на виборах президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала 683 спостерігача від іноземних та міжнародних організацій на виборах президента. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК. 

"Станом на 13 березня 2019 року Комісія зареєструвала 683 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - повідомили УНН. 

Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила кошториси 190 виборчих округів

Нагадаємо, у закордонному окрузі утворили 101 дільничну виборчу комісію

Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергових виборах президента України.

Крім того, у день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 130 тис. службовців МВС.

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