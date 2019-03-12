ЦВК затвердила кошториси 190 виборчих округів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Станом на сьогодні Центральна виборча комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій 190 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення виборів президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, сьогодні ЦВК затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента 3 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення виборів на загальну суму 12 млн 873 тисяч 914 грн.
"Таким чином, станом на 12 березня 2019 року Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 190 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України", - зазначили у Комісії.
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Раніше повідомлялося, що окружні виборчі комісії з виборів президента можуть витратити 885 млн гривень.
Нагадаємо, ЦВК затвердила рішення низки окружних виборчих комісій про роботу членів комісій на платній основі.