ЦИК утвердила сметы 190 избирательных округов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На сегодня Центральная избирательная комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий 190 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Так, сегодня ЦИК утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента 3 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения выборов на общую сумму 12 млн 873 тысяч 914 грн.
"Таким образом, на 12 марта 2019 года Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК 190 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины", - отметили в Комиссии.
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Ранее сообщалось, что окружные избирательные комиссии по выборам президента могут потратить 885 млн гривен.
Напомним, ЦИК утвердила решение ряда окружных избирательных комиссий о работе членов комиссий на платной основе.