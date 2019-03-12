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У закордонному окрузі утворили 101 дільничну виборчу комісію

У закордонному окрузі утворили 101 дільничну виборчу комісію

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Центральна виборча комісія утворила 101 дільничну виборчу комісію з виборів президента України закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.

"Розглянувши подання кандидатів на пост Президента України Бойка Ю.А., Гриценка А.С., Кошулинського Р.В., Тимошенко Ю.В. та Міністерства закордонних справ України щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з виборів президента України закордонних виборчих дільниць, Комісія утворила 101 дільничну виборчу комісію з виборів президента України закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна ліквідувала виборчу дільницю у Демократичній Республіці Конго.

Станом на 15 лютого поточного року існувало 102 закордонні виборчі дільниці на постійній основі в 72 країнах світу.

Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала вже понад 600 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.

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