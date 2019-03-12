В заграничном округе образовали 101 участковую избирательную комиссию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия образовала 101 участковую избирательную комиссию по выборам президента Украины заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Рассмотрев представление кандидатов на пост Президента Украины Бойко Ю.А., Гриценко А.С., Кошулинского Р.В., Тимошенко Ю. В. и Министерства иностранных дел Украины по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины заграничных избирательных участков Комиссия образовала 101 участковую избирательную комиссию по выборам президента Украины заграничных избирательных участков заграничного избирательного округа на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина ликвидировала избирательный участок в Демократической Республике Конго.
По состоянию на 15 февраля текущего года существовало 102 зарубежных избирательных участков на постоянной основе в 72 странах мира.
Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала уже более 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины.