Україна ліквідувала закордонну виборчу дільницю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Демократичній Республіці Конго ліквідували українську виборчу дільницю через те, що на ній ніхто не голосував. Про це у четвер заявив журналістам директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає кореспондент УНН.
За його словами, наразі за кордоном існує 101 українська виборча дільниця у 72 країнах світу: 99 дільниць утворені при закордонних дипустановах України, а 2-і у військових частинах – у ДРК та у Косово.
"Ліквідували одну в Конго. Там не було виборців - там дислоковані наші частини, і їм просто логістично легше проголосувати в іншому місті, там же у Конго", - сказав Погорельцев.
З його слів, на минулих выборах також було дві дільниці, але реально голосували тільки на одній.
"Нас інформувало Міністерство оборони, що їм так легше", - додав він.
Нагадаємо, станом на 15 лютого поточного року існувало 102 закордонні виборчі дільниці на постійній основі в 72 країнах світу.
Раніше українцям порадили заздалегідь підготуватися до голосування за кордоном.