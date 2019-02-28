Україна ліквідувала закордонну виборчу дільницю

За його словами, наразі за кордоном існує 101 українська виборча дільниця у 72 країнах світу: 99 дільниць утворені при закордонних дипустановах України, а 2-і у військових частинах – у ДРК та у Косово.

"Ліквідували одну в Конго. Там не було виборців - там дислоковані наші частини, і їм просто логістично легше проголосувати в іншому місті, там же у Конго", - сказав Погорельцев.

З його слів, на минулих выборах також було дві дільниці, але реально голосували тільки на одній.

"Нас інформувало Міністерство оборони, що їм так легше", - додав він.

Нагадаємо, станом на 15 лютого поточного року існувало 102 закордонні виборчі дільниці на постійній основі в 72 країнах світу.

Раніше українцям порадили заздалегідь підготуватися до голосування за кордоном.