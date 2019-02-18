За кордоном наразі розташовано 102 українські виборчі дільниці - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Станом на 15 лютого поточного року існує 102 закордонні виборчі дільниці на постійній основі в 72 країнах світу. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
"Станом на 15 лютого цього року існує 102 закордонні виборчі дільниці на постійній основі в 72 країнах світу", - повідомили у міністерстві.
"99 закордонних виборчих дільниць утворено при посольствах та консульствах України, 3 дільниці – при військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України: в Демократичній Республіці Конго та в Косово, Республіка Сербія", - додали у прес-службі.
У МЗС нагадують, що перелік закордонних виборчих дільниць можна також знайти на веб-сторінці відомства.
Як повідомляв УНН, у ЦВК розповіли, як визначити свою виборчу дільницю.
Нагадаємо, захист сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що, як очікується, виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів.
Крім того, ЦВК затвердила перелік виборчих округів у Донецькій та Луганській областях.