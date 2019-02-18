За кордоном наразі розташовано 102 українські виборчі дільниці - МЗС

"Станом на 15 лютого цього року існує 102 закордонні виборчі дільниці на постійній основі в 72 країнах світу", - повідомили у міністерстві.



"99 закордонних виборчих дільниць утворено при посольствах та консульствах України, 3 дільниці – при військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України: в Демократичній Республіці Конго та в Косово, Республіка Сербія", - додали у прес-службі.



У МЗС нагадують, що перелік закордонних виборчих дільниць можна також знайти на веб-сторінці відомства.



Як повідомляв УНН, у ЦВК розповіли, як визначити свою виборчу дільницю.



Нагадаємо, захист сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що, як очікується, виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів.



Крім того, ЦВК затвердила перелік виборчих округів у Донецькій та Луганській областях.