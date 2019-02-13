У комітеті з нацбезпеки виключили імовірність зламу сайту ЦВК

"ЦВК і її сайт змінився докорінно в порівнянні з 2014 роком з точки зору захисту від потенційних кіберзагроз. Моніторинг ІР-адрес її активності, постійна зміна кодів захисту тощо – все організовано на абсолютно іншому якісному рівні", - зазначив нардеп.



При цьому він додав, що вважає малоймовірною можливість зламу сайту ЦВК з боку росіян.



"Можливо, будуть спричинені деякі затримки в передачі інформації, але вони будуть не критичними. Зламати ж наші сервера, викривити результат виборів, щось стерти, намалювати – я не вірю, що вони це спричинять", - наголосив Винник.



Нагадаємо, у 2018 році українські фахівці з кібербезпеки заблокували близько 400 кібератак.



За словами Президента Петра Порошенко, Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання у виборчий процес.



Україна вже домовилась про взаємодію з окремими країнами-членами Альянсу щодо допомоги в сфері кібербезпеки у виборчий період.