У комітеті з нацбезпеки виключили імовірність зламу сайту ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Захист сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів. Таку думку висловив секретар комітету по нацбезпеці й обороні, народний депутат Іван Винник у коментарі кореспонденту УНН.
"ЦВК і її сайт змінився докорінно в порівнянні з 2014 роком з точки зору захисту від потенційних кіберзагроз. Моніторинг ІР-адрес її активності, постійна зміна кодів захисту тощо – все організовано на абсолютно іншому якісному рівні", - зазначив нардеп.
При цьому він додав, що вважає малоймовірною можливість зламу сайту ЦВК з боку росіян.
"Можливо, будуть спричинені деякі затримки в передачі інформації, але вони будуть не критичними. Зламати ж наші сервера, викривити результат виборів, щось стерти, намалювати – я не вірю, що вони це спричинять", - наголосив Винник.
Нагадаємо, у 2018 році українські фахівці з кібербезпеки заблокували близько 400 кібератак.
За словами Президента Петра Порошенко, Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання у виборчий процес.
Україна вже домовилась про взаємодію з окремими країнами-членами Альянсу щодо допомоги в сфері кібербезпеки у виборчий період.