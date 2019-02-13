В комитете по нацбезопасности исключили вероятность взлома сайта ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Защита сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от кибернетических угроз стала гораздо надежнее с 2014 года, что исключает возможность взлома для фальсификации результатов выборов. Такое мнение высказал секретарь комитета по нацбезопасности и обороне, народный депутат Иван Винник в комментарии корреспонденту УНН.
"ЦИК и ее сайт изменился коренным образом по сравнению с 2014 годом с точки зрения защиты от потенциальных киберугроз. Мониторинг IP-адресов ее активности, постоянная смена кодов защиты и т.д. - все организовано на совершенно ином качественном уровне", - отметил нардеп.
При этом он добавил, что считает маловероятной возможность взлома сайта ЦИК со стороны россиян.
"Возможно, будут вызваны некоторые задержки в передаче информации, но они будут не критичными. Сломать же наши сервера, исказить результат выборов, что-то стереть, нарисовать - я не верю, что они это сделают", - подчеркнул Винник.
Напомним, в 2018 году украинские специалисты по кибербезопасности заблокировали около 400 кибератак.
По словам Президента Петра Порошенко, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс.
Украина уже договорилась о взаимодействии с отдельными странами-членами Альянса о помощи в сфере кибербезопасности в избирательный период.