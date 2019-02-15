У ЦВК розповіли, як визначити свою виборчу дільницю

"Найголовнішим сервісом, яким користуються наші виборці, є перевірка виборчої дільниці. Цей сервіс дозволяє перевірити, чи включено виборця до певної виборчої дільниці. Виборець зазначає свої персональні дані – такі як прізвище, ім'я, по-батькові і дату народження, вказує населений пункт свого місця реєстрації – це і є виборча адреса у більшості наших виборців. Після цього зазначає електронну пошту, на яку надходить підтвердження, і через декілька секунд отримує номер своєї виборчої дільниці і свого виборчого округу", - зазначив Стельмах.

За його словами, таким чином виборець може убезпечити себе від ситуації, коли не знайде себе у списках виборців під час голосування.

При цьому він додав, що таким сервісом уже скористались понад 277 тис. громадян. У той же час, як зазначив чиновник, до 25% користувачів не можуть знайти себе у списку. За його словами, як правило, це відбувається через те, що користувач вказує неправильні дані – пише або російською мовою, або вказує неправильне ім'я чи прізвище.

"Звертаючись до наших виборців, я хотів би попросити, щоб вони дуже уважно заповнювали ці ідентифікаційні дані. Від цього залежить відповідь, яку вони отримають", - зазначив він.

Нагадаємо, захист сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що, як очікується, виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів.