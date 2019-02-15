У ЦВК розповіли, як визначити свою виборчу дільницю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Виборець може перевірити, на якій саме виборчій дільниці йому голосувати, за допомогою сервісу "Державного реєстру виборців", точно зазначивши свої ідентифікаційні дані. Про це повідомив керівник служби розпорядника державного реєстру виборців Олександр Стельмах під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Найголовнішим сервісом, яким користуються наші виборці, є перевірка виборчої дільниці. Цей сервіс дозволяє перевірити, чи включено виборця до певної виборчої дільниці. Виборець зазначає свої персональні дані – такі як прізвище, ім'я, по-батькові і дату народження, вказує населений пункт свого місця реєстрації – це і є виборча адреса у більшості наших виборців. Після цього зазначає електронну пошту, на яку надходить підтвердження, і через декілька секунд отримує номер своєї виборчої дільниці і свого виборчого округу", - зазначив Стельмах.
За його словами, таким чином виборець може убезпечити себе від ситуації, коли не знайде себе у списках виборців під час голосування.
При цьому він додав, що таким сервісом уже скористались понад 277 тис. громадян. У той же час, як зазначив чиновник, до 25% користувачів не можуть знайти себе у списку. За його словами, як правило, це відбувається через те, що користувач вказує неправильні дані – пише або російською мовою, або вказує неправильне ім'я чи прізвище.
"Звертаючись до наших виборців, я хотів би попросити, щоб вони дуже уважно заповнювали ці ідентифікаційні дані. Від цього залежить відповідь, яку вони отримають", - зазначив він.
Нагадаємо, захист сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК) від кібернетичних загроз став набагато надійніший з 2014 року, що, як очікується, виключає можливість зламу для фальсифікації результатів виборів.