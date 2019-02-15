В ЦИК рассказали, как определить свой избирательный участок

"Самым главным сервисом, которым пользуются наши избиратели, является проверка избирательного участка. Этот сервис позволяет проверить, включен ли избиратель в определенный избирательный участок. Избиратель отмечает свои персональные данные - такие как фамилия, имя, отчество и дату рождения, указывает населенный пункт своего места регистрации - это и есть избирательный адрес у большинства наших избирателей. После этого отмечает электронную почту, на которую поступает подтверждение, и через несколько секунд получает номер своего избирательного участка и своего избирательного округа", - отметил Стельмах.

По его словам, таким образом избиратель может обезопасить себя от ситуации, когда не найдет себя в списках избирателей во время голосования.

При этом он добавил, что таким сервисом уже воспользовались более 277 тыс. граждан. В то же время, как отметил чиновник, до 25% пользователей не могут найти себя в списке. По его словам, как правило, это происходит из-за того, что пользователь указывает неверные данные - пишет или на русском языке, или указывает неправильно имя или фамилию.

"Обращаясь к нашим избирателям, я хотел бы попросить, чтобы они очень внимательно заполняли эти идентификационные данные. От этого зависит ответ, который они получат", - отметил он.

Напомним, защита сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от кибернетических угроз стал гораздо надежнее с 2014 года, что, как ожидается, исключает возможность взлома для фальсификации результатов выборов.