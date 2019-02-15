В ЦИК рассказали, как определить свой избирательный участок
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Избиратель может проверить, на каком именно избирательном участке ему голосовать, с помощью сервиса "Государственный реестр избирателей", точно указав свои идентификационные данные. Об этом сообщил руководитель службы распорядителя государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Самым главным сервисом, которым пользуются наши избиратели, является проверка избирательного участка. Этот сервис позволяет проверить, включен ли избиратель в определенный избирательный участок. Избиратель отмечает свои персональные данные - такие как фамилия, имя, отчество и дату рождения, указывает населенный пункт своего места регистрации - это и есть избирательный адрес у большинства наших избирателей. После этого отмечает электронную почту, на которую поступает подтверждение, и через несколько секунд получает номер своего избирательного участка и своего избирательного округа", - отметил Стельмах.
По его словам, таким образом избиратель может обезопасить себя от ситуации, когда не найдет себя в списках избирателей во время голосования.
При этом он добавил, что таким сервисом уже воспользовались более 277 тыс. граждан. В то же время, как отметил чиновник, до 25% пользователей не могут найти себя в списке. По его словам, как правило, это происходит из-за того, что пользователь указывает неверные данные - пишет или на русском языке, или указывает неправильно имя или фамилию.
"Обращаясь к нашим избирателям, я хотел бы попросить, чтобы они очень внимательно заполняли эти идентификационные данные. От этого зависит ответ, который они получат", - отметил он.
Напомним, защита сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от кибернетических угроз стал гораздо надежнее с 2014 года, что, как ожидается, исключает возможность взлома для фальсификации результатов выборов.