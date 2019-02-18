За рубежом сейчас находится 102 украинских избирательных участка - МИД

"По состоянию на 15 февраля этого года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира", - сообщили в министерстве.



"99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины, 3 участка - при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго и в Косово, Республика Сербия", - добавили в пресс-службе.



В МИД напоминают, что перечень заграничных избирательных участков можно найти на веб-странице ведомства.



Как сообщал УНН, в ЦИК рассказали, как определить свой избирательный участок.



Напомним, защита сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от кибернетических угроз стала гораздо надежнее с 2014 года, что как ожидается, исключает возможность излома для фальсификации результатов выборов.



Кроме того, ЦИК утвердила перечень избирательных округов в Донецкой и Луганской областях.