За рубежом сейчас находится 102 украинских избирательных участка - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По состоянию на 15 февраля текущего года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
"По состоянию на 15 февраля этого года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира", - сообщили в министерстве.
"99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины, 3 участка - при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в Демократической Республике Конго и в Косово, Республика Сербия", - добавили в пресс-службе.
В МИД напоминают, что перечень заграничных избирательных участков можно найти на веб-странице ведомства.
Как сообщал УНН, в ЦИК рассказали, как определить свой избирательный участок.
Напомним, защита сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от кибернетических угроз стала гораздо надежнее с 2014 года, что как ожидается, исключает возможность излома для фальсификации результатов выборов.
Кроме того, ЦИК утвердила перечень избирательных округов в Донецкой и Луганской областях.