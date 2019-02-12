ЦВК затвердила перелік виборчих округів у Донецькій та Луганській областях

“ЦВК визначила Переліки територіальних виборчих округів, утворених на території Донецької та Луганської областей згідно з постановою ЦВК від 28 квітня 2012 року № 82 "Про утворення одномандатних виборчих округів на постійній основі у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" (зі змінами), та частин округів (виборчих дільниць), на територіях яких голосування громадян України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року не організовується і не проводиться та на територіях яких голосування громадян України організовується і проводиться”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема у Донецькій області вибори проводитимуться в 12 виборчих округах з 21, а в Луганській - в 6 з 11. Загалом в Україні буде створено 200 територіальних виборчих округів і 29 тис. 848 виборчих дільниць.

Також визначено, що на території АР Крим, міста Севастополя, та окремих територіях Донецької і Луганської областей, які зараз є непідконтрольними Україні, у відповідних виборчих дільницях голосування громадян України на чергових виборах Президента України не організовується і відбуватись не буде.

Раніше УНН повідомляв, ЦВК визначиться з довжиною бюлетенів до 8 березня.