ЦИК утвердила перечень избирательных округов в Донецкой и Луганской областях
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия утвердила перечень избирательных округов в Донецкой и Луганской областях, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ЦИК.
"ЦИК определила Перечни территориальных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей согласно постановлению ЦИК от 28 апреля 2012 года № 82" Об образовании одномандатных избирательных округов на постоянной основе в пределах Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя "(с изменениями), и частей округов (избирательных участков), на территориях которых голосование граждан Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 не организуется и не проводится и на территориях, на которых голосование граждан Украины организуется и проводится", - говорится в сообщении.
В частности, в Донецкой области выборы будут проводиться в 12 избирательных округах из 21, а в Луганской - в 6 из 11. Всего в Украине будет создано 200 территориальных избирательных округов и 29 тыс. 848 избирательных участков.
Также определено, что на территории АР Крым, города Севастополя и отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, которые сейчас являются неподконтрольными Украины, в соответствующих избирательных участках голосование граждан Украины на очередных выборах Президента Украины не организуется и происходить не будет.
Ранее УНН сообщал, что ЦИК определится с длиной бюллетеней к 8 марта.