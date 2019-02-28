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Украина ликвидировала заграничный избирательный участок

Украина ликвидировала заграничный избирательный участок

Киев  •  УНН

 • 11547 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Демократической Республике Конго ликвидировали украинский избирательный участок из-за того, что на ней никто не голосовал. Об этом в четверг заявил журналистам директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

По его словам, сейчас за рубежом существует 101 украинский избирательный участок в 72 странах мира: 99 участков образованы при зарубежных дипучреждениях Украины, а второй в воинских частях - в ДРК и в Косово.

"Ликвидировали одну в Конго. Там не было избирателей - там дислоцированы наши части, и им просто логистически легче проголосовать в другом городе, там же в Конго", - сказал Погорельцев.

По его словам, на прошлых выборах также было два участка, но реально голосовали только на одной.

"Нас информировало Министерство обороны, что им так легче", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 15 февраля текущего года было 102 зарубежные избирательные участки на постоянной основе в 72 странах мира.

Ранее украинцам посоветовали заранее подготовиться к голосованию за рубежом.

Украинские Национальные Новости

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