ЦВК зареєструвала вже понад 600 міжнародних спостерігачів на вибори президента України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала вже понад 600 міжнародних спостерігачів на виборах президента України. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
Станом на 12 березня 2019 року Комісія зареєструвала 635 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.
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Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергових виборах президента України.
Крім того, у день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 130 тис. службовців МВС.
Нагадаємо, з початку передвиборчої кампанії у зв’язку з порушеннями виборчого законодавства поліцією відкрито 142 кримінальні провадження.