ЦИК зарегистрировала уже более 600 международных наблюдателей на выборы президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже более 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
По состоянию на 12 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полиции рассказали, в пользу какого кандидата голоса избирателей покупают больше всего
Как сообщал УНН, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на очередных выборах президента Украины.
Кроме того, в день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД .
Напомним, с начала предвыборной кампании в связи с нарушениями избирательного законодательства полицией открыто 142 уголовных производства.