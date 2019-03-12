ЦИК зарегистрировала уже более 600 международных наблюдателей на выборы президента Украины

По состоянию на 12 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.



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Как сообщал УНН, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на очередных выборах президента Украины.



Кроме того, в день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД .



Напомним, с начала предвыборной кампании в связи с нарушениями избирательного законодательства полицией открыто 142 уголовных производства.