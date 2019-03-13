ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 683 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
"По состоянию на 13 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 683 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщили УНН.
Как сообщал УНН, ЦИК утвердила сметы 190 избирательных округов.
Напомним, в заграничном округе образовали 101 участковую избирательную комиссию .
Как сообщал УНН, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на очередных выборах президента Украины.
Кроме того, в день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД.