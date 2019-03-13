ЦИК зарегистрировала доверенных лиц трех кандидатов в президенты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц трех кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Так, Комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост президента Смешко И.П. в 53 территориальных избирательных округах.
Также зарегистрировано доверенных лиц кандидата Габера Н.А. в ТИО № 222.
Зарегистрировано доверенное лицо кандидата Литвиненко Ю.Л. в едином общегосударственном избирательном округе.
Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала 683 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента.
Напомним, ЦИК утвердила сметы 190 избирательных округов.
Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.