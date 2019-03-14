ЦВК утворила для військових спеціальні виборчі дільниці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Центральна виборча комісія утворила 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин у межах Донецької, Луганської та Львівської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Окрім того, розглянувши відповідні подання Міністерства оборони України, Комісія утворила у винятковому випадку 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин (формувань) у межах Донецької, Луганської та Львівської областей на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, за даними Комісії, на території Донецької області утворено 65 виборчих дільниць, на території Луганської області – 14, на території Львівської області – 1.
"Також утворено дільничні виборчі комісії з виборів президента України вказаних спеціальних виборчих дільниць", - додали у ЦВК.
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Нагадаємо, понад дві тисячі українців з окупованого Криму голосуватимуть на материковій Україні.
Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала майже 700 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.