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В Україну для висвітлення виборів мають прибути понад 800 іноземних журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. За списками Центральної виборчої комісії, на виборах президента у квітні очікується прибуття до України понад 800 представників іноземних ЗМІ. Про це на брифінгу про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.

В Україну для висвітлення виборів мають прибути понад 800 іноземних журналістів

"Підвищена увага приділяється і в’їзду представників іноземних ЗМІ. За списками ЦВК, очікується прибуття понад 800 представників ЗМІ. Станом на сьогоднішній ранок в Україні вже перебуває майже 60 представників іноземних ЗМІ", - сказав речник.

З його слів, в’їзду в Україну міжнародних спостерігачів та акредитованих представників ЗМІ з боку прикордонників буде приділятись підвищена увага – їх пропуск буде здійснюватись і вже здійснюється за попередніми списками осіб, які отримали відповідну акредитацію у Центральній виборчій комісії.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія зареєструвала 683 спостерігача від іноземних та міжнародних організацій на виборах президента.

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