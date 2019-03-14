В Украине для освещения выборов должны прибыть более 800 иностранных журналистов

"Особое внимание уделяется и въезду представителей иностранных СМИ. По спискам ЦИК, ожидается прибытие более 800 представителей СМИ. По состоянию на сегодняшнее утро в Украине уже находится почти 60 представителей иностранных СМИ", - сказал спикер.



По его словам, въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ со стороны пограничников будет уделяться повышенное внимание - их пропуск будет осуществляться и уже осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в Центральной избирательной комиссии.



Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 683 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента.