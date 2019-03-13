Більше двох тисяч українців з окупованого Криму голосуватимуть на материковій Україні - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Понад дві тисячі українців, які мешкають на території анексованого Росією Криму, уже змінили тимчасову виборчу адресу для голосування на виборах президента 31 березня на материковій частині України. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров, передає УНН.
“Учора мені доповідали, що на материковій частині України зареєструвалися (для голосування — ред.) понад дві тисячі громадян, які постійно проживають на території Криму”, - повідомив він.
Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила кошториси 190 виборчих округів.
Нагадаємо, у закордонному окрузі утворили 101 дільничну виборчу комісію.
Крім того, Центральна виборча комісія зареєструвала вже понад 600 міжнародних спостерігачів на виборах президента України.
Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня на чергових виборах президента України.
Крім того, у день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 130 тис. службовців МВС.