Более двух тысяч украинцев с оккупированного Крыма будут голосовать на материковой Украины - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Более две тысячи украинский, проживающих на территории аннексированного Россией Крыма, уже изменили временную избирательную адрес для голосования на выборах президента 31 марта на материковой части Украины. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает УНН.
"Вчера мне докладывали, что на материковой части Украины зарегистрировались (для голосования - ред.) более двух тысяч граждан, постоянно проживающих на территории Крыма", - сообщил он.
Как сообщал УНН, ЦИК утвердила сметы 190 избирательных округов.
Напомним, в заграничном округе образовали 101 участковую избирательную комиссию.
Кроме того, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже более 600 международных наблюдателей на выборах президента Украины.
Как сообщал УНН, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня на очередных выборах президента Украины.
Кроме того, в день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД.