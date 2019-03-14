ЦИК образовала для военных специальные избирательные участки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия образовала 80 специальных избирательных участков на территории военных частей в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Кроме того, рассмотрев соответствующее представление Министерства обороны Украины, Комиссия образовала в исключительном случае 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении .
Таким образом, по данным Комиссии, на территории Донецкой области образовано 65 избирательных участков, на территории Луганской области - 14, на территории Львовской области - 1.
"Также создан участковые избирательные комиссии по выборам президента Украины указанных специальных избирательных участков", - добавили в ЦИК.
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Напомним, более две тысячи украинский с оккупированного Крыма голосовать на материковой Украине.
Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины.