Вибори-2019: ЦВК зареєструвала 699 міжнародних спостерігачів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Центральна виборча комісія станом на сьогодні зареєструвала 699 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 7 іноземних держав на виборах президента України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, Комісія зареєструвала 16 офіційних спостерігачів на виборах президента: 5 – від Японії та 11 – від Республіки Польща.
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"Таким чином, станом на 14 березня 2019 року Комісія зареєструвала 699 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 7 іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - уточнили у ЦВК.
Нагадаємо, на вибори в Україну прибули вже 240 спостерігачів.