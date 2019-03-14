Выборы-2019: ЦИК зарегистрировала 699 международных наблюдателей

Так, Комиссия зарегистрировала 16 официальных наблюдателей на выборах президента: 5 - от Японии и 11 - от Республики Польша.

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"Таким образом, на 14 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 699 официальных наблюдателей от 10 международных организаций и 7 иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - уточнили в ЦИК.

Напомним, на выборы в Украине прибыли уже 240 наблюдателей.