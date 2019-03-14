На вибори в Україну приїхали вже 240 спостерігачів

КИЇВ. 14 березня. УНН. За списками Центральної виборчої комісії, на вибори президента України має прибути до 700 спостерігачів з-за кордону. З них близько 240 уже прибули в Україну. Про це під час брифінгу про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.