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На вибори в Україну приїхали вже 240 спостерігачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. За списками Центральної виборчої комісії, на вибори президента України має прибути до 700 спостерігачів з-за кордону. З них близько 240 уже прибули в Україну. Про це під час брифінгу про заходи щодо посилення системи охорони кордону під час проведення виборів заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.

На вибори в Україну приїхали вже 240 спостерігачів

"Наразі за списками ЦВК очікується близько 700 спостерігачів. Станом на сьогодні в Україну вже прибуло понад 240 спостерігачів", - сказав речник.

З його слів, в’їзду в Україну міжнародних спостерігачів та акредитованих представників ЗМІ з боку прикордонників буде приділятись підвищена увага - їхній пропуск буде здійснюватись і вже здійснюється за попередніми списками осіб, які отримали відповідну акредитацію у ЦВК.

Також під час проведення прикордонного контролю зазначених категорій осіб прикордонники активно співпрацюватимуть із Службою безпеки України, Центрвиборчкомом, Національною поліцією та іншими правоохоронним органами.

"Як показує аналіз, основним напрямком в’їзду спостерігачів та представників ЗМІ на даний момент є аеропорти України. Оформлення даних категорій здійснюється в пріоритетному порядку та поза чергами", - додав Слободян.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала майже 700 міжнародних спостерігачів на виборах президента. У МінТОТ заявили, що на вибори в Україні не пустять спостерігачів з 13 країн.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня.

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