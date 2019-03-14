На выборы в Украину приехали уже 240 наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По спискам Центральной избирательной комиссии, на выборы президента Украины должны прибыть до 700 наблюдателей из-за рубежа. Из них около 240 уже прибыли в Украину. Об этом во время брифинга о мерах по усилению системы охраны границы во время проведения выборов заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент УНН.
"Сейчас по спискам ЦИК ожидается около 700 наблюдателей. На сегодня в Украине уже прибыло более 240 наблюдателей", - сказал спикер.
По его словам, въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ со стороны пограничников будет уделяться повышенное внимание - их пропуск будет осуществляться и уже осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в ЦИК.
Также во время проведения пограничного контроля указанных категорий лиц пограничники будут активно сотрудничать со Службой безопасности Украины, Центризбиркомом, Национальной полицией и другими правоохранительными органами.
"Как показывает анализ, основным направлением въезда наблюдателей и представителей СМИ на данный момент являются аэропорты Украины. Оформление данных категорий осуществляется в приоритетном порядке и вне очереди", - добавил Слободян.
Напомним, ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента. В МинВОТ заявили, что на выборы в Украину не пустят наблюдателей из 13 стран.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта.