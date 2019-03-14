На выборы в Украину приехали уже 240 наблюдателей

"Сейчас по спискам ЦИК ожидается около 700 наблюдателей. На сегодня в Украине уже прибыло более 240 наблюдателей", - сказал спикер.

По его словам, въезду в Украину международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ со стороны пограничников будет уделяться повышенное внимание - их пропуск будет осуществляться и уже осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших соответствующую аккредитацию в ЦИК.

Также во время проведения пограничного контроля указанных категорий лиц пограничники будут активно сотрудничать со Службой безопасности Украины, Центризбиркомом, Национальной полицией и другими правоохранительными органами.

"Как показывает анализ, основным направлением въезда наблюдателей и представителей СМИ на данный момент являются аэропорты Украины. Оформление данных категорий осуществляется в приоритетном порядке и вне очереди", - добавил Слободян.

Напомним, ЦИК зарегистрировала почти 700 международных наблюдателей на выборах президента. В МинВОТ заявили, что на выборы в Украину не пустят наблюдателей из 13 стран.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта.