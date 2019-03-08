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ПАРЄ оцінила виборчу кампанію в Україні

ПАРЄ оцінила виборчу кампанію в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) перебувала у Києві 6 та 7 березня для оцінки передвиборного клімату перед президентськими виборами в Україні, запланованим на 31 березня. Про це УНН повідомили у прес-службі ПАРЄ.

Делегація вважає, що є можливості для удосконалення пердвиборного клімату. 

Делегація вважає, що Центральна виборча комісія (ЦВК) діяла професійно. Проте, у ПАРЄ також вважають, що безпрецедентно велика кількість кандидатів у президенти та внутрішніх спостерігачів може перешкодити безперешкодному проведенню виборів і стати викликом у день виборів. Справді, право кандидатів бути представленими на виборчих дільницях може призвести до матеріально-технічних труднощів у день виборів.

"Делегація висловлює жаль, що свобода слова в Україні обмежена тим фактом, що ЗМІ, які в основному належать олігархам, замість того, щоб представити виборче середовище збалансовано, прагнуть функціонувати як канали зв'язків з громадськістю для окремих кандидатів. Деякі з виборчої риторики кандидатів, здається, не мають жодних посилань на справжні політичні програми, що ускладнює для виборців усвідомлений вибір", - додали у прес-службі. 

Делегати також були дуже стурбовані почутими твердженнями про інтенсивні зусилля деяких кандидатів з метою створення систем придбання голосів.

Делегація також із жалем відзначила низьку кількість жінок-кандидатів.

Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня з чергових виборів президента України

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