ПАСЕ оценила избирательную кампанию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) находилась в Киеве 6 и 7 марта для оценки предвыборного климата перед президентскими выборами в Украине, запланированным на 31 марта. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ПАСЕ.
Делегация считает, что есть возможности для усовершенствования пердвиборного климата.
Делегация считает, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) действовала профессионально. Однако, в ПАСЕ также считают, что беспрецедентно большое количество кандидатов в президенты и внутренних наблюдателей может помешать беспрепятственному проведению выборов и стать вызовом в день выборов. Действительно, право кандидатов быть представленными на избирательных участках может привести к материально-техническим проблемам в день выборов.
"Делегация сожалеет, что свобода слова в Украине ограниченоа тем фактом, что СМИ, которые в основном принадлежат олигархам, вместо того, чтобы представить избирательное среду сбалансировано, стремятся работать как каналы связей с общественностью для отдельных кандидатов. Некоторые вещи из избирательной риторики кандидатов, кажется, не имеют никаких ссылок на настоящие политические программы, что затрудняет для избирателей осознанный выбор", - добавили в пресс-службе.
Делегаты также были очень обеспокоены услышанными утверждениями про интенсивные усилия некоторых кандидатов с целью создания систем приобретения голосов.
Делегация также с сожалением отметила низкое количество женщин-кандидатов.
Как сообщал УНН, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня с очередных выборов президента Украины .