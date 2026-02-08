Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных

$43.140.00
7 февраля, 20:45 • 13907 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 24876 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 24934 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 30350 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 25952 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 26103 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 37105 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48481 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 44293 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 32992 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Сырский: россияне планируют увеличить численность войск беспилотных систем до 165 тысяч в 2026 году7 февраля, 21:21 • 13538 просмотра
Умеров обсудил оборонное сотрудничество с министром ВС Франции Вотрен: о чем договорилисьPhoto7 февраля, 21:42 • 11885 просмотра
В Запорожье в плен попали "флагоносцы": ВСУ показали "продвижение" российских силVideo7 февраля, 22:34 • 11622 просмотра
Платите сами: оккупанты снимают с себя ответственность за разрушенные дома - ЦНС03:22 • 8830 просмотра
США меняют тактику ведения переговоров по Украине - AP04:30 • 16698 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto07:00 • 126 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 32509 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 53708 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 47810 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 49390 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 17493 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 31681 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 33736 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 42602 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 45650 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Флористы советуют выбирать букет не только по красоте, но и по смыслу, ведь цветы способны рассказать о чувствах больше, чем подарок. УНН собрал значения самых популярных цветов для Дня влюбленных.

Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных

В День влюбленных принято удивлять своих любимых необычными и романтическими сюрпризами, но стоит помнить, что цветы это не просто обязательный атрибут, они способны рассказать о чувствах больше, чем подарок. 

Классические розы или охапка тюльпанов? Цветочный символизм формировался не одно столетие. Современные флористы советуют выбирать букет не только по красоте, но и по смыслу. УНН собрал значения самых популярных цветов. 

В праздничные дни цветочные магазины имеют самый разнообразный ассортимент. Остановиться на чем-то конкретном невероятно сложно. Если вы не знаете любимые цветы своей возлюбленной и какие цвета ей нравятся, давайте разбираться с символикой.  

Классические розы 

Букет красных роз - классика в мире цветов. Они являются самыми популярными в день влюбленных и это не удивительно, ведь они символизируют любовь, страсть и желание. 

Белые розы - символизируют чистоту, искренность, нежность и духовную любовь, идеально подходят тем, кто не хочет дарить классические красные розы, но боится ошибиться. 

А вот желтые розы 14 февраля лучше обходить, ведь они символизируют дружбу. 

Тюльпаны 

Именно эти цветы являются главными конкурентами роз, говорят флористы. Красные тюльпаны транслируют сильные чувства, а белые — чистоту намерений и уважение.

Нежные пионы

Букеты нежных пионов идеально подойдут в этот особенный день, ведь они символизируют нежность, женскую красоту и даже счастливый брак. А некоторые называют пион "королевой" цветов. 

Оригинальные лилии

Лилии необычайно красивые и пахучие цветы, но почему-то не частый выбор мужчин. Лилии символизируют величие, благородство и нежность, что точно покажет вашей возлюбленной, что она особенная. 

Воздушная гипсофила

Гипсофила чаще всего используется как дополнение к другим цветам и несмотря на ее прекрасное значение - вечная любовь, искренность и невинность, мужчины часто дарят букеты с ними неправильно. Частой ошибкой становится контраст цветов, лучшим вариантом будет сделать букет в одном оттенке. Также советуем не соединять гипсофилы и розы, ведь это уже не в тренде. 

Пышные гортензии

Ни для кого не секрет, что девушки любят пышные и большие букеты - гортензии идеальный вариант, они означают благодарность, изящество и душевную теплоту. Поэтому гортензии станут идеальным вариантом

Александра Месенко

