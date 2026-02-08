Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных

В День влюбленных принято удивлять своих любимых необычными и романтическими сюрпризами, но стоит помнить, что цветы это не просто обязательный атрибут, они способны рассказать о чувствах больше, чем подарок.

Классические розы или охапка тюльпанов? Цветочный символизм формировался не одно столетие. Современные флористы советуют выбирать букет не только по красоте, но и по смыслу. УНН собрал значения самых популярных цветов.

В праздничные дни цветочные магазины имеют самый разнообразный ассортимент. Остановиться на чем-то конкретном невероятно сложно. Если вы не знаете любимые цветы своей возлюбленной и какие цвета ей нравятся, давайте разбираться с символикой.

Классические розы

Букет красных роз - классика в мире цветов. Они являются самыми популярными в день влюбленных и это не удивительно, ведь они символизируют любовь, страсть и желание.

Белые розы - символизируют чистоту, искренность, нежность и духовную любовь, идеально подходят тем, кто не хочет дарить классические красные розы, но боится ошибиться.

А вот желтые розы 14 февраля лучше обходить, ведь они символизируют дружбу.

Тюльпаны

Именно эти цветы являются главными конкурентами роз, говорят флористы. Красные тюльпаны транслируют сильные чувства, а белые — чистоту намерений и уважение.

Нежные пионы

Букеты нежных пионов идеально подойдут в этот особенный день, ведь они символизируют нежность, женскую красоту и даже счастливый брак. А некоторые называют пион "королевой" цветов.

Оригинальные лилии

Лилии необычайно красивые и пахучие цветы, но почему-то не частый выбор мужчин. Лилии символизируют величие, благородство и нежность, что точно покажет вашей возлюбленной, что она особенная.

Воздушная гипсофила

Гипсофила чаще всего используется как дополнение к другим цветам и несмотря на ее прекрасное значение - вечная любовь, искренность и невинность, мужчины часто дарят букеты с ними неправильно. Частой ошибкой становится контраст цветов, лучшим вариантом будет сделать букет в одном оттенке. Также советуем не соединять гипсофилы и розы, ведь это уже не в тренде.

Пышные гортензии

Ни для кого не секрет, что девушки любят пышные и большие букеты - гортензии идеальный вариант, они означают благодарность, изящество и душевную теплоту. Поэтому гортензии станут идеальным вариантом