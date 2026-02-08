Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих

У день закоханих прийнято дивувати своїх коханих незвичними та романтичними сюрпризами, але варто памʼятати, що квіти це не просто обовʼязковий атрибут, вони здатні розповісти про почуття більше, ніж подарунок.

Класичні троянди чи оберемок тюльпанів? Квітковий символізм формувався не одне століття. Сучасні флористи радять обирати букет не лише за красою, а й за змістом. УНН зібрав значення найпопулярніших квітів.

У святкові дні квіткові магазини мають найрізноманітніший асортимент. Зупинитись на чомусь конкретному неймовірно складно. Якщо ви не знаєте улюблені квіти своєї коханої та які кольори їй подобаються, давайте розбиратись із символікою.

Класичні троянди

Букет червоних троянд - класика у світі квітів. Вони є найпопулярнішими в день закоханих і це не дивно, адже вони символізують кохання, пристрасть та бажання.

Білі троянди - символізують чистоту, щирість, ніжність та духовну любов, ідеально підходять тим, хто не хоче дарувати класичні червоні троянди, але боїться помилитись.

А от жовті троянди 14 лютого краще оминати, адже вони символізують дружбу.

Тюльпани

Саме ці квіти є головними конкурентами троянд, кажуть флористи. Червоні тюльпани транслюють сильні почуття, а білі — чистоту намірів і повагу.

Ніжні півонії

Букети ніжних півоній ідеально підійдуть в цей особливий день, адже вони символізують ніжність, жіночу красу і навіть щасливий шлюб. А деякі називають півонію "королевою" квітів.

Оригінальні лілії

Лілії надзвичайно гарні та пахучі квіти, але чомусь не частий вибір чоловіків. Лілії символізують величність, благородство та ніжність, що точно покаже вашій коханій, що вона особлива.

Повітряна гіпсофіла

Гіпсофіла найчастіше використовується як доповнення до інших квітів і попри її прекрасне значення - вічне кохання, щирість та невинність, чоловіки часто дарують букети з ними неправильно. Частою помилкою стає контраст кольорів, кращим варіантом буде зробити букет в одному відтінку. Також радимо не зʼєднувати гіпсофіли і троянди, адже це вже не в тренді.

Пишні гортензії

Ні для кого не секрет, що дівчата люблять пишні і великі букети - гортензії ідеальний варіант, вони означають вдячність, витонченість та душевну теплоту. Тому гортензії стануть ідеальним варіантом