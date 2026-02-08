Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих

$43.140.00
7 лютого, 20:45 • 13847 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 24755 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 24848 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 30257 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 25891 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 26081 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 37089 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 48470 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 44275 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 32977 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Сирський: росіяни планують збільшити чисельність військ безпілотних систем до 165 тисяч у 2026 році7 лютого, 21:21 • 13431 перегляди
Умєров обговорив оборонну співпрацю з міністеркою ЗС Франції Вотрен: про що домовилисяPhoto7 лютого, 21:42 • 11791 перегляди
На Запоріжжі в полон потрапили "флаговтики": ЗСУ показали "просування" російських силVideo7 лютого, 22:34 • 11529 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС03:22 • 8656 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP04:30 • 16557 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 32 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 32449 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 53645 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 47749 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 49335 перегляди
Музикант
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Майк Помпео
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Відень
Франція
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 17468 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 31654 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 33705 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 42581 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 45632 перегляди
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Флористи радять обирати букет не лише за красою, а й за змістом, адже квіти здатні розповісти про почуття більше, ніж подарунок. УНН зібрав значення найпопулярніших квітів для Дня закоханих.

Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханих

У день закоханих прийнято дивувати своїх коханих незвичними та романтичними сюрпризами, але варто памʼятати, що квіти це не просто обовʼязковий атрибут, вони здатні розповісти про почуття більше, ніж подарунок. 

Класичні троянди чи оберемок тюльпанів? Квітковий символізм формувався не одне століття. Сучасні флористи радять обирати букет не лише за красою, а й за змістом. УНН зібрав значення найпопулярніших квітів. 

У святкові дні квіткові магазини мають найрізноманітніший асортимент. Зупинитись на чомусь конкретному неймовірно складно. Якщо ви не знаєте улюблені квіти своєї коханої та які кольори їй подобаються, давайте розбиратись із символікою.  

Класичні троянди 

Букет червоних троянд - класика у світі квітів. Вони є найпопулярнішими в день закоханих і це не дивно, адже вони символізують кохання, пристрасть та бажання. 

Білі троянди - символізують чистоту, щирість, ніжність та духовну любов, ідеально підходять тим, хто не хоче дарувати класичні червоні троянди, але боїться помилитись. 

А от жовті троянди 14 лютого краще оминати, адже вони символізують дружбу. 

Тюльпани 

Саме ці квіти є головними конкурентами троянд, кажуть флористи. Червоні тюльпани транслюють сильні почуття, а білі — чистоту намірів і повагу.

Ніжні півонії

Букети ніжних півоній ідеально підійдуть в цей особливий день, адже вони символізують ніжність, жіночу красу і навіть щасливий шлюб. А деякі називають півонію "королевою" квітів. 

Оригінальні лілії

Лілії надзвичайно гарні та пахучі квіти, але чомусь не частий вибір чоловіків. Лілії символізують величність, благородство та ніжність, що точно покаже вашій коханій, що вона особлива. 

Повітряна гіпсофіла

Гіпсофіла найчастіше використовується як доповнення до інших квітів і попри її прекрасне значення - вічне кохання, щирість та невинність, чоловіки часто дарують букети з ними неправильно. Частою помилкою стає контраст кольорів, кращим варіантом буде зробити букет в одному відтінку. Також радимо не зʼєднувати гіпсофіли і троянди, адже це вже не в тренді. 

Пишні гортензії

Ні для кого не секрет, що дівчата люблять пишні і великі букети - гортензії ідеальний варіант, вони означають вдячність, витонченість та душевну теплоту. Тому гортензії стануть ідеальним варіантом

Олександра Месенко

