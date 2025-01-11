Цукерберг призывает Трампа остановить ЕС от штрафования американских техкомпаний

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 108019 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 138084 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 133902 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 160012 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 117803 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 112482 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 106517 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 90104 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107405 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121207 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Зеленский купил отель": ЦПД зафиксировал во Франции всплеск фейков об Украине

"Зеленский купил отель": ЦПД зафиксировал во Франции всплеск фейков об Украине

 • 61901 просмотра
НАТО отправило корабли для усиления охраны инфраструктуры Балтийского моря

НАТО отправило корабли для усиления охраны инфраструктуры Балтийского моря

 • 32704 просмотра
Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

Никакие переговоры не приведут к устойчивому миру с требованиями путина - ISW

 • 61519 просмотра
Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции

Продолжаем решительно поддерживать территориальную целостность Украины - глава МИД Турции

 • 58417 просмотра
Сооснователь "Яндекса" нанял охрану после "пожелания здоровья" от путина - Bloomberg

Сооснователь "Яндекса" нанял охрану после "пожелания здоровья" от путина - Bloomberg

 • 41698 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 108018 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 138083 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 105129 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 160011 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 120156 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 82226 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 109910 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 117987 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 125452 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 123552 просмотра
Актуальное
Цукерберг призывает Трампа остановить ЕС от штрафования американских техкомпаний

Цукерберг призывает Трампа остановить ЕС от штрафования американских техкомпаний

Киев  •  УНН

 • 9208 просмотра

Read in English

Марк Цукерберг заявил, что новое правительство США должно остановить штрафование американских технологических компаний со стороны ЕС. Meta также объявила о прекращении программы проверки фактов и DEI-инициатив.

Правительство США при новом президенте Дональде Трампе должно вмешаться, чтобы остановить ЕС от штрафования американских технологических компаний за нарушение антимонопольных правил и совершение других нарушений, заявил в пятницу генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

«Я думаю, что это стратегическое преимущество для Соединенных Штатов, что у нас много самых сильных компаний в мире, и я думаю, что это должно быть частью стратегии США в будущем, чтобы защищать это», - сказал Цукерберг во время выступления на подкасте Joe Rogan Experience.

«И это одна из вещей, по которым я настроен оптимистично в отношении президента Трампа», - добавил он.

Избранный президент США появился в той же программе в преддверии ноябрьских президентских выборов в Америке и сослался на одобрение Рогана как на фактор своей поддержки среди избирателей. «Я думаю, он просто хочет, чтобы Америка победила», - сказал Цукерберг о Трампе.

Цукерберг пожаловался, что ЕС заставил американские технологические компании, работающие в Европе, заплатить «более 30 миллиардов долларов» штрафов за нарушение закона за последние два десятилетия. В ноябре прошлого года конгломерат Meta, который принадлежит технологическому директору и руководит Facebook, Instagram, WhatsApp и другими социальными сетями и коммуникационными платформами, был оштрафован на 797 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС путем навязывания несправедливых условий торговли поставщикам рекламных услуг.

Цукерберг утверждал, что применение Европейской комиссией правил конкуренции «почти как тариф» для американских технологических компаний, и сказал, что уходящая администрация президента США Джо Байдена не справилась с ситуацией.

«Если бы какая-то другая страна вмешивалась в другую отрасль, которая нам небезразлична, правительство США, вероятно, нашло бы способ оказать на них давление, но я думаю, что то, что произошло здесь, на самом деле является полной противоположностью, - сказал он. - Правительство США возглавило такие атаки на компании, которые затем просто сделали так, что ЕС фактически во всех этих других местах, просто свободен просто сосредотачиваться на всех американских компаниях и делать все, что захочет».

Дополнение

Появление Цукерберга в подкасте Рогана произошло всего через несколько дней после того, как он объявил, что Meta прекратит свою стороннюю программу проверки фактов и перейдет на так называемую модель общественных заметок. Этот шаг был широко интерпретирован как попытка Цукерберга получить благосклонность новой администрации Трампа, которая давно осуждала политику модерации как цензуру с левым уклоном.

Признавая изменение «правового и политического ландшафта», Meta в пятницу также заявила, что прекратит свои программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
mark-tsukerbergМарк Цукерберг
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
facebookFacebook
instagramInstagram

Обратиться по вопросам размещения рекламы