Цукерберг призывает Трампа остановить ЕС от штрафования американских техкомпаний

Правительство США при новом президенте Дональде Трампе должно вмешаться, чтобы остановить ЕС от штрафования американских технологических компаний за нарушение антимонопольных правил и совершение других нарушений, заявил в пятницу генеральный директор Meta Марк Цукерберг, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

«Я думаю, что это стратегическое преимущество для Соединенных Штатов, что у нас много самых сильных компаний в мире, и я думаю, что это должно быть частью стратегии США в будущем, чтобы защищать это», - сказал Цукерберг во время выступления на подкасте Joe Rogan Experience.

«И это одна из вещей, по которым я настроен оптимистично в отношении президента Трампа», - добавил он.

Избранный президент США появился в той же программе в преддверии ноябрьских президентских выборов в Америке и сослался на одобрение Рогана как на фактор своей поддержки среди избирателей. «Я думаю, он просто хочет, чтобы Америка победила», - сказал Цукерберг о Трампе.

Цукерберг пожаловался, что ЕС заставил американские технологические компании, работающие в Европе, заплатить «более 30 миллиардов долларов» штрафов за нарушение закона за последние два десятилетия. В ноябре прошлого года конгломерат Meta, который принадлежит технологическому директору и руководит Facebook, Instagram, WhatsApp и другими социальными сетями и коммуникационными платформами, был оштрафован на 797 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил ЕС путем навязывания несправедливых условий торговли поставщикам рекламных услуг.

Цукерберг утверждал, что применение Европейской комиссией правил конкуренции «почти как тариф» для американских технологических компаний, и сказал, что уходящая администрация президента США Джо Байдена не справилась с ситуацией.

«Если бы какая-то другая страна вмешивалась в другую отрасль, которая нам небезразлична, правительство США, вероятно, нашло бы способ оказать на них давление, но я думаю, что то, что произошло здесь, на самом деле является полной противоположностью, - сказал он. - Правительство США возглавило такие атаки на компании, которые затем просто сделали так, что ЕС фактически во всех этих других местах, просто свободен просто сосредотачиваться на всех американских компаниях и делать все, что захочет».

Дополнение

Появление Цукерберга в подкасте Рогана произошло всего через несколько дней после того, как он объявил, что Meta прекратит свою стороннюю программу проверки фактов и перейдет на так называемую модель общественных заметок. Этот шаг был широко интерпретирован как попытка Цукерберга получить благосклонность новой администрации Трампа, которая давно осуждала политику модерации как цензуру с левым уклоном.

Признавая изменение «правового и политического ландшафта», Meta в пятницу также заявила, что прекратит свои программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).