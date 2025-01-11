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Цукерберг закликає Трампа зупинити ЄС від штрафування американських техкомпаній

Цукерберг закликає Трампа зупинити ЄС від штрафування американських техкомпаній

Київ • УНН

 • 30998 перегляди

Марк Цукерберг заявив, що новий уряд США має зупинити штрафування американських технологічних компаній з боку ЄС. Meta також оголосила про припинення програми перевірки фактів та DEI-ініціатив.

Уряд США за нового президента Дональда Трампа має втрутитися, щоб зупинити ЄС від штрафування американських технологічних компаній за порушення антимонопольних правил та вчинення інших порушень, заявив у п'ятницю генеральний директор Meta Марк Цукерберг, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

"Я думаю, що це стратегічна перевага для Сполучених Штатів, що у нас багато найсильніших компаній у світі, і я думаю, що це має бути частиною стратегії США в майбутньому, щоб захищати це", - сказав Цукерберг під час виступу на подкасті Joe Rogan Experience.

"І це одна з речей, щодо яких я налаштований оптимістично щодо президента Трампа", - додав він.

Обраний президент США з'явився у тій самій програмі напередодні листопадових президентських виборів в Америці і послався на схвалення Рогана як на фактор своєї підтримки серед виборців. "Я думаю, він просто хоче, щоб Америка перемогла", - сказав Цукерберг про Трампа.

Цукерберг поскаржився, що ЄС змусив американські технологічні компанії, які працюють у Європі, заплатити "понад 30 мільярдів доларів" штрафів за порушення закону за останні два десятиліття. У листопаді минулого року конгломерат Meta, який належить технологічному директору та керує Facebook, Instagram, WhatsApp та іншими соціальними мережами та комунікаційними платформами, був оштрафований на 797 мільйонів євро за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом нав'язування несправедливих умов торгівлі постачальникам рекламних послуг.

Цукерберг стверджував, що застосування Європейською комісією правил конкуренції "майже як тариф" для американських технологічних компаній, і сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена, що йде, не впоралася з ситуацією.

"Якби якась інша країна втручалася в іншу галузь, яка нам небайдужа, уряд США, ймовірно, знайшов би спосіб чинити на них тиск, але я думаю, що те, що сталося тут, насправді є повною протилежністю, - сказав він. - Уряд США очолив такі атаки на компанії, які потім просто зробили так, що ЄС фактично в усіх цих інших місцях, просто вільний просто зосереджуватися на всіх американських компаніях і робити все, що захоче".

Доповнення

Поява Цукерберга в подкасті Рогана відбулася лише через кілька днів після того, як він оголосив, що Meta припинить свою сторонню програму перевірки фактів і перейде на так звану модель громадських нотаток. Цей крок був широко інтерпретований як спроба Цукерберга здобути прихильність нової адміністрації Трампа, яка давно засуджувала політику модерації як цензуру з лівим ухилом.

Визнаючи зміну "правового та політичного ландшафту", Meta у п'ятницю також заявила, що припинить свої програми різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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