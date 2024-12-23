ЦПД объясняет опровержение Ирана об эвакуации бойцов из Сирии
Киев • УНН
Иран опроверг информацию Путина об эвакуации 4 тысяч иранских военных из Сирии. На самом деле эвакуировали меньшее количество дипломатов и советников из разных стран, используя как российские, так и иранские самолеты.
Иран опроверг заявление Путина об эвакуации 4 тысяч иранских бойцов, что отражает растущее напряжение между странами.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Иран разочарован поддержкой России.
ЦПД отмечает, что опровержение Ираном заявления Путина об эвакуации 4 тысяч иранских бойцов из Сирии подчеркивает рост напряжения между Тегераном и Москвой.
Иран поддерживает Россию в войне против Украины, но в то же время разочарован тем, что москва не смогла эффективно помочь ему в Сирии, Ливане и Йемене. Более того, Путин обвинил Иран в провалах в Сирии, что только осложнило отношения между странами. Союз между двумя государствами будет оставаться ситуативным и будет держаться исключительно на временных выгодах для обоих.
В Тегеране объяснили, что на самом деле эвакуировали не военных, а дипломатов, и что эвакуация осуществлялась не только российскими, но и иранскими самолетами. Количество эвакуированных было значительно меньше, чем утверждала москва. Среди эвакуированных были также советники из других стран, таких как Афганистан и Пакистан.
Напомним,
УНН писал, что Иран срочно эвакуирует военных и дипломатов из Сирии из-за наступления повстанцев.