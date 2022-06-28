Циничный теракт в Кременчуге: фоторепортаж последствий ракетного удара рашистов по ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Вчера, 27 июня, рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Пока известно о более 20 погибших людях, более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших. УНН публикует фото последствий жестоких действий российских оккупантов.
Детали
В Кременчуге российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру, где, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находилось более тысячи гражданских людей.
Рашисты выпустили две ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области. Одна из них также попала в городской стадион.
Пока известно, что погибли более 20 человек, поступило более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших. Всего в больницу госпитализировали 25 человек, 59 получили ранения.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что большинство тел погибших людей пока не опознаны, потому что сильно обгорели.
Разобрано более 60% завалов разрушенного ТЦ. Поисково-спасательные работы продолжаются – разбирают поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.
Полиция открыла мобильный пункт в Кременчуге, где можно получить или предоставить информацию о пребывании в ТЦ родственников и знакомых.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Кременчуг объявил трехдневный траур по погибшим из-за ракетного удара по ТЦ.
Также в Полтавской области сегодня, 28 июня, объявлен день траура по людям, погибшим в ТЦ Кременчуга.