Циничный теракт в Кременчуге: фоторепортаж последствий ракетного удара рашистов по ТЦ

ukru
13:44 • 29886 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 47779 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 47841 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 25638 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57913 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59293 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 100623 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117093 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125596 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112984 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 43335 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 37920 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 40594 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 30232 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

11:32 • 20930 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 100617 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 102450 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 243076 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 272825 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 209615 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 30232 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117091 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104366 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122069 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124458 просмотра
Актуальное
Циничный теракт в Кременчуге: фоторепортаж последствий ракетного удара рашистов по ТЦ

Циничный теракт в Кременчуге: фоторепортаж последствий ракетного удара рашистов по ТЦ

Киев • УНН

 • 1368639 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Вчера, 27 июня, рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области. Пока известно о более 20 погибших людях, более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших. УНН публикует фото последствий жестоких действий российских оккупантов.

Детали

В Кременчуге российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру, где, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находилось более тысячи гражданских людей.

Рашисты выпустили две ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области. Одна из них также попала в городской стадион.

Пока известно, что погибли более 20 человек, поступило более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших. Всего в больницу госпитализировали 25 человек, 59 получили ранения.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отметил, что большинство тел погибших людей пока не опознаны, потому что сильно обгорели.

Разобрано более 60% завалов разрушенного ТЦ. Поисково-спасательные работы продолжаются – разбирают поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.

Полиция открыла мобильный пункт в Кременчуге, где можно получить или предоставить информацию о пребывании в ТЦ родственников и знакомых.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Кременчуг объявил трехдневный траур по погибшим из-за ракетного удара по ТЦ.

Также в Полтавской области сегодня, 28 июня, объявлен день траура по людям, погибшим в ТЦ Кременчуга.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПМультимедиа

Обратиться по вопросам размещения рекламы