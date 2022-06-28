Цинічний теракт у Кременчуці: фоторепортаж наслідків ракетного удару рашистів по ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Вчора, 27 червня, рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці Полтавської області. Наразі відомо про понад 20 загиблих та більше ніж 40 заяв від родичів про безвісти зниклих. УНН публікує фото наслідків жорстоких дій російських окупантів.
Деталі
У Кременчуці російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торговельному центру, де, за словами президента України Володимира Зеленського, перебувало понад тисячу цивільних людей.
Рашисти випустили дві ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з аеродрому у Курській області. Одна з них також влучила у міський стадіон.
Наразі відомо, що загинуло понад 20 осіб, надійшло понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих. Всього до лікарні госпіталізували 25 людей, 59 осіб поранено.
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначав, що більшість тіл загиблих людей наразі не є впізнаними, тому що сильно обгоріли.
Розібрано наразі понад 60% завалів зруйнованого ТЦ. Пошуково-рятувальні роботи тривають – розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.
Поліція відкрила мобільний пункт у Кременчуці, де можна отримати чи надати інформацію про перебування у ТЦ родичів та знайомих.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Кременчук оголосив триденну жалобу за загиблими через ракетний удар по ТЦ.
Також у Полтавській області сьогодні, 28 червня, оголошено день жалоби за людьми, які загинули в ТЦ Кременчука.