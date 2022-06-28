Обстріл окупантами ТЦ у Кременчуці: пошуково-рятувальні роботи продовжуються
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Внаслідок ракетних ударів по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці кількість загиблих збільшилася до 18 осіб. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
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Внаслідок обстрілу торговельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні).
“За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Координацію заходів на місці події здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Місцевими органами влади організовано всебічне забезпечення залучених до ліквідації наслідків обстрілу сил і засобів”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначається, до робіт від ДСНС залучено 440 осіб (в т.ч. 14 психологів) та 70 од. техніки.
Нагадаємо
Російські окупанти завдали ракетних ударів по торгівельному центру у місті Кременчук. Удар був нанесений двома ракетами Х-22. Вони були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3, з аеродрому у Курській області.
Одна з них потрапила у міський стадіон.
За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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