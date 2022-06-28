Обстрел оккупантами ТЦ в Кременчуге: поисково-спасательные работы продолжаются
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В результате ракетных ударов по торговому центру “Амстор” в Кременчуге количество погибших увеличилось до 18 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
В результате обстрела торгового центра погибло 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице).
“За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 было госпитализировано в больницу интенсивного лечения г. Кременчуг. Координацию мероприятий на месте происшествия осуществляет Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение вовлеченных в ликвидацию последствий обстрела сил и средств”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, к работам от ГСЧС привлечены 440 человек (в т.ч. 14 психологов) и 70 ед. техники.
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по торговому центру в городе Кременчуг. Удар был нанесен двумя ракетами Х-22. Они были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области.
Одна из них попала в городской стадион.
При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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