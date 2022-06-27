Поліція відкрила мобільний пункт у Кременчуці, де можна отримати чи надати інформацію про перебування у ТЦ родичів та знайомих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Кременчуці працює мобільний пункт поліції, де можна отримати чи надати інформацію про перебування у ТЦ родичів та знайомих. Про це інформує Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
Пункт розташований на території готелю «Дніпровські зорі» (вулиця Халаменюка, 8). Також можна звернутися за номером гарячої лінії: 0 (98) 739 26 30.
Також для оперативного відпрацювання місця чергового воєнного злочину росії у Кременчук зі столиці терміново вирушили поліцейські криміналісти на спеціально обладнаних пересувних лабораторіях.
Кваліфіковані слідчі з розслідування воєнних злочинів Головних слідчих управлінь Нацполіції та СБУ забезпечать там повний збір доказової бази.
Доповнення
Рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних.
Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару по торговельному центру Кременчука Полтавської області загинуло двоє людей, ще 20 дістали поранення.