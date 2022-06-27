Полиция открыла мобильный пункт в Кременчуге, где можно получить или предоставить информацию о пребывании в ТЦ родственников и знакомых
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Кременчуге работает мобильный пункт полиции, где можно получить или предоставить информацию о пребывании в ТЦ родственников и знакомых. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Пункт расположен на территории отеля «Днепровские зори» (улица Халаменюка, 8). Можно также обратиться за номером горячей линии: 0 (98) 739 26 30.
Также для оперативной отработки места очередного военного преступления россии в Кременчуг из столицы срочно отправились полицейские криминалисты на специально оборудованных передвижных лабораториях.
Квалифицированные следователи по расследованию военных преступлений Главных следственных управлений Нацполиции и СБУ обеспечат полный сбор доказательной базы.
Дополнение
Рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга в Полтавской области, где находилось более тысячи гражданских.
Пока известно, что в результате ракетного удара по торговому центру Кременчуга Полтавской области погибли два человека, еще 20 получили ранения.