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На Полтавщині оголосили жалобу за загиблими у ТЦ Кременчука

На Полтавщині оголосили жалобу за загиблими у ТЦ Кременчука

Київ • УНН

 • 93107 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. У Полтавській області сьогодні, 28 червня, оголошено день жалоби за людьми, які загинули внаслідок ракетного удару по ТЦ Кременчука. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.

Цитата

"Вчора в Кременчуці сталася трагедія. Країна-терорист росія вбила наших людей. Сьогодні, 28 червня 2022 року, на території Полтавської області оголошено днем жалоби з метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу ТРЦ у місті Кременчук", - написав Лунін.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що на знак скорботи буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

"Також встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування", - повідомив Лунін.

Додамо

Кременчук оголосив триденну жалобу за загиблими через ракетний удар по ТЦ.

Нагадаємо

Російські окупанти 27 червня завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук. Рашисти випустили дві ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3 з аеродрому у Курській області. Одна з них також влучила у міський стадіон.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці загинуло щонайменше 18 осіб.

Пошуково-рятувальні роботи тривають – розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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