На Полтавщині оголосили жалобу за загиблими у ТЦ Кременчука
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У Полтавській області сьогодні, 28 червня, оголошено день жалоби за людьми, які загинули внаслідок ракетного удару по ТЦ Кременчука. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, пише УНН.
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"Вчора в Кременчуці сталася трагедія. Країна-терорист росія вбила наших людей. Сьогодні, 28 червня 2022 року, на території Полтавської області оголошено днем жалоби з метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок обстрілу ТРЦ у місті Кременчук", - написав Лунін.
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Голова ОВА зазначив, що на знак скорботи буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
"Також встановлено обмеження на проведення розважальних заходів, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування", - повідомив Лунін.
Додамо
Кременчук оголосив триденну жалобу за загиблими через ракетний удар по ТЦ.
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