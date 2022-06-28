В Полтавской области объявили траур по погибшим в ТЦ Кременчуга
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В Полтавской области сегодня, 28 июня, объявлен траур по людям, которые погибли в результате ракетного удара по ТЦ Кременчуга. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, пишет УНН.
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"Вчера в Кременчуге произошла трагедия. Страна-террорист россия убила наших людей. Сегодня, 28 июня 2022 года, на территории Полтавской области объявлен днем траура с целью почтить память погибших в результате обстрела ТРЦ в городе Кременчуг", - написал Лунин.
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Председатель ОВА отметил, что в знак скорби будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
"Также установлены ограничения на проведение развлекательных мероприятий, запрещено звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общепита", - сообщил Лунин.
Добавим
Кременчуг объявил трехдневный траур по погибшим из-за ракетного удара по ТЦ.
Напомним
Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг. Рашисты выпустили две ракеты Х-22 из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 с аэродрома в Курской области. Одна из них попала в городской стадион.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге погибли по меньшей мере 18 человек.
Поисково-спасательные работы продолжаются – разбирают поврежденные строительные конструкции с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.